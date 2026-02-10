Lascia la Roma, ma non l’Italia: biennale folle per Dybala

Le ultime notizie sul futuro dell’argentino hanno davvero dell’incredibile

Alle prese con le ultime fasi del recupero dall’infiammazione al ginocchio, Paulo Dybala spera di strappare almeno la convocazione per la sfida di domenica sera contro il Napoli.

In programma alle 20.45 del 15 febbraio, lo scontro diretto dello Stadio Maradona mette in palio punti molto importanti nella corsa alla Champions League, con la Roma chiamata a sfatare il tabù dei big match per non fallire ancora una volta il grande obiettivo.

Le prossime sedute di allenamento saranno fondamentali per capire chi potrà recuperare tra la Joya, Robinio Vaz, Stephan El Shaarawy, Mario Hermoso e Manu Koné, mentre in casa azzurra, Conte dovrebbe recuperare senza troppi problemi McTominay e Politano.

Tornando a Paulo Dybala, nella giornata di oggi sono giunte clamorose indiscrezioni sul futuro dell’argentino. Secondo calciomercato.it, infatti, proprio il Napoli starebbe pensando di offrire un contratto biennale a gettone, con ingaggio legato agli obiettivi personali e di squadra. Non solo Boca Juniors, dunque, nell’orizzonte dell’ex Juve, almeno secondo la testata giornalistica online.