Non solo Dybala: doppio recupero lampo per la Roma

Buone notizie in vista della trasferta di Napoli per lo scontro diretto con la squadra di Conte

La bella vittoria contro il Cagliari ha ridato il sorriso a Gian Piero Gasperini e a tutti i tifosi della Roma, abbagliati dalla prestazione magistrale di Donyell Malen, ma non solo. Oggi, il mister giallorosso ha concesso una giornata di riposo, ma da domani si inizierà a fare sul serio in vista della partita di Napoli.

Gasp spera di ricevere buone notizie dall’infermeria, in particolar modo da Paulo Dybala che dovrebbe rientrare in gruppo già dalla seduta di mercoledì. L’argentino ha quasi completamente smaltito i fastidi dell’infiammazione al ginocchio, ma non sarà l’unica buona sorpresa.

Secondo il Romanista, infatti, anche Mario Hermoso rientrerà dopo la contusione al piede, ma la notizia più inaspettata arriva da Robinio Vaz che, secondo il quotidiano capitolino, ha già smaltito la lesione al polpaccio e potrebbe essere a disposizione per la trasferta in Campania. Si allenerà a parte ancora per qualche giorno, invece, Manu Koné.