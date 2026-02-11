Allarme nerazzurro, infortunio al ginocchio: la Roma è un miraggio

Infortunio pesante al ginocchio per il top player, si teme un lungo stop

Brutte notizie per i tifosi nerazzurri e per i fantallenatori. Un top player del campionato di Serie A rischia un lungo stop dopo l’infortunio accusato nell’immediata vigilia dell’ultimo turno di campionato.

Una notizia che può coinvolgere anche la Roma, qualora i tempi di recupero dovessero rivelarsi più lunghi del previsto. Lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro: è questo l’amaro verdetto emesso dagli esami strumentali di rito.

Una brutta tegola per Charles De Ketelaere che si era fermato durante il riscaldamento della sfida contro la Cremonese. Il fantasista dell’Atalanta, conferma Sky Sport, è volato a Bruxelles per sottoporsi a valutazioni specialistiche.

Al momento non sono chiari i tempi di recupero definitivi, anche perché il consulto in Belgio servirà per capire se sarà necessario un intervento chirurgico o se sarà sufficiente una terapia conservativa. In caso di operazione, l’ex Milan salterebbe anche la sfida contro la Roma in programma nel weekend del 19 aprile.