Allenamento Roma, Dybala in gruppo: si ferma un altro big

Ecco il report dell’ultima seduta sostenuta dalla squadra giallorossa a Trigoria

Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Roma è tornata ad allenarsi oggi in vista della delicata trasferta in casa del Napoli. Previsioni rispettate per quanto riguarda Paulo Dybala. L’attaccante argentino è rientrato in gruppo e scalpita in vista di domenica.

Parzialmente in gruppo anche Robinio Vaz, che sta smaltendo rapidamente la lesione al soleo. Hanno lavorato ancora a parte Dovbyk, El Shaarawy, Ferguson e Koné.

Lavoro personalizzato, invece per Mario Hermoso e Matias Soulé. Il primo è ancora alle prese con la contusione al piede, mentre l’argentino deve gestire i carichi di lavoro a causa della pubalgia, svelata da Gasperini prima della sfida contro i sardi.