Inchiesta FIGC e squalifica in Napoli-Roma: cosa sta succedendo

Presa di posizione ufficiale della federazione e partitissima del Maradona a forte rischio
Tra la partita contro il Genoa e quella di ieri contro il Como, il Napoli è finito al centro di accese polemiche arbitrali che potrebbero avere ripercussioni anche sulla sfida di domenica sera contro la Roma.
Proprio in questi minuti, infatti, la FIGC ha deciso di aprire un’inchiesta disciplinare dopo aver visionato alcune immagini televisive. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che parla di un’azione intrapresa nei riguardi di Antonio Conte.
L’allenatore partenopeo è stato pizzicato dalle telecamere mediaset mentre insultava il direttore di gara Manganiello, reo di non aver sanzionato un fallo di Jacobo Ramon. Ore, il tecnico salentino rischia una giornata di squalifica proprio contro i giallorossi o una multa. In caso di squalifica, il big match perderebbe di nuovo un protagonista in panchina, visto che all’andata toccò a Gasperini saltare la partita.