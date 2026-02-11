Juric torna in Serie A: la destinazione è incredibile

L’ex allenatore della Roma ha già una pretendente per la prossima stagione

Reduce da tre esperienze catastrofiche sulle panchine di Roma, Southampton e Atalanta, Ivan Juric è stato esonerato dal club bergamasco lo scorso 10 novembre. Da allora, il suo nome è stato accostato ad alcuni club esteri, visto che il regolamento italiano gli impedisce di tornare in questa stagione su una panchina della Serie A.

Per il futuro, tuttavia, si sta già muovendo qualcosa e le ultime indiscrezioni parlano di un clamoroso ritorno nella massima serie italiana a partire dal primo luglio. L’allenatore croato, infatti, è finito sul taccuino di una sua vecchia conoscenza.

Secondo Tuttosport, il Torino può pensare proprio al grande ex in caso di separazione a fine stagione da Marco Baroni. L’ex Lazio e Verona non è riuscito a dare continuità di risultati ala squadra e la sua posizione è sub judice e in questo contesto si inserisce l’idea Juric.

Stando al quotidiano torinese, tra le altre cose, i rapporti tra l’allenatore e la società sarebbero tornati buoni e anche con il direttore sportivo Fabio Petrachi sembra essere tornato il sereno.