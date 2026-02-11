Juric torna in Serie A: la destinazione è incredibile

di

L’ex allenatore della Roma ha già una pretendente per la prossima stagione

Reduce da tre esperienze catastrofiche sulle panchine di Roma, Southampton Atalanta, Ivan Juric è stato esonerato dal club bergamasco lo scorso 10 novembre. Da allora, il suo nome è stato accostato ad alcuni club esteri, visto che il regolamento italiano gli impedisce di tornare in questa stagione su una panchina della Serie A.

Ivan Juric sorride a bordo campo
Juric torna in Serie A: la destinazione è incredibile (Ansa Foto) – asromalive.it

Per il futuro, tuttavia, si sta già muovendo qualcosa e le ultime indiscrezioni parlano di un clamoroso ritorno nella massima serie italiana a partire dal primo luglio. L’allenatore croato, infatti, è finito sul taccuino di una sua vecchia conoscenza.

Secondo Tuttosport, il Torino può pensare proprio al grande ex in caso di separazione a fine stagione da Marco Baroni. L’ex Lazio e Verona non è riuscito a dare continuità di risultati ala squadra e la sua posizione è sub judice e in questo contesto si inserisce l’idea Juric.

Stando al quotidiano torinese, tra le altre cose, i rapporti tra l’allenatore e la società sarebbero tornati buoni e anche con il direttore sportivo Fabio Petrachi sembra essere tornato il sereno.

Gestione cookie