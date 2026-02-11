Napoli-Roma: diretta Tv, streaming, probabili formazioni e diffidati

Dopo la vittoria contro il Cagliari, arriva il big match del Maradona: ecco tutte le informazioni utili

Domenica 15 febbraio alle ore 20.45, allo Stadio Maradona si disputerà Napoli-Roma. Uno scontro diretto molto importante per le zone alte della classifica, con i giallorossi che sono chiamati a sfatare il tabù dei big match per alimentare le speranze di un ritorno in Champions League.

La partita è in esclusiva su DAZN e sarà dunque visibile tramite l’applicazione su smartphone, PC, tablet, Smart TV e sulle console. Sarà visibile anche al canale 214 di Sky per gli abbonati al canale satellitare che hanno attivato questa possibilità.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

DIFFIDATI: Ndicka e Wesley