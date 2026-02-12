Dybala e Pellegrini in stand by: rinnovo a sorpresa per la Roma

Frederic Massara lavora al prolungamento di un pilastro inaspettato, il 7 e il 21 possono attendere

Non c’è due senza tre e dopo i rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini già accordati, Frederic Massara sta lavorando in maniera concreta ad un terzo prolungamento. Se per i due calciatori assistiti da Beppe Riso, per stessa ammissione dell’agente, manca veramente solo la firma, sul fronte Zeki Celik non sembrano aprirsi nuovi spiragli, a men che il turco non riveda al ribasso le proprie richieste economiche.

Sul fronte Dybala e Pellegrini, prima di fare passi ufficiali offrendo uno stipendio almeno dimezzato rispetto a quello attuale, la società vuole studiare il rendimento atletico e sportivo dei due giocatori in queste settimane.

E così, il direttore sportivo giallorosso, negli ultimi giorni ha spinto il piede sull’acceleratore su altri fronti. Secondo il Romanista, infatti, Massara già da tempo sta lavorando sotto traccia per il prolungamento di Mario Hermoso e l’intesa fino al 30 giugno del 2028 sarebbe vicina.

Dato come sicuro partente all’inizio della scorsa estate, lo spagnolo è entrato a meraviglia nei meccanismi tecnico-tattici di Gian Piero Gasperini, rivelandosi una pedina importante per la squadra. Con l’attuale scadenza fissata nel 2027, Massara ha deciso di anticipare i tempi per non ritrovarsi nella situazione di quest’anno, quando ha ricevuto in eredità la gestione di ben quattro calciatori in scadenza il prossimo giugno.