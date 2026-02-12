Juve pazza di Ghilardi: occhio allo scambio con la Roma

Incredibile indiscrezione di calciomercato.it sul difensore centrale giallorosso

Dopo un inizio di stagione molto complicato, Daniele Ghilardi ha messo in mostra progressi veramente importanti sotto la guida di Gian Piero Gasperini, diventando uno degli elementi più affidabili della difesa giallorossa.

A suon di buone prestazioni, l’ex Verona non ha fatto rimpiangere Evan Ndicka e Mario Hermoso durante i periodi d’assenza dei due calciatori, guadagnandosi la stima di molti operatori di mercato. Dopo la vittoria contro il Cagliari è scattato l’obbligo di riscatto e ora il 23enne è un calciatore della Roma al 100%.

Accostato nelle scorse settimane a Milan e Torino, secondo calciomercato.it Ghilardi sarebbe un profilo molto apprezzato in casa Juventus, al punto che i bianconeri sarebbero pronti a sfruttare l’interesse di Gasp nei confronti di Teun Koopmeiners per provare ad intavolare un scambio con i giallorossi.

In base alle informazioni in nostro possesso, al di là del verosimile interesse dei due club per i calciatori in questione, al momento non c’è ancora nulla di concreto tra i due club.