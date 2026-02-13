Allenamento Roma: il punto su Hermoso e Koné

Ecco il report da Trigoria a due giorni dalla trasferta in casa del Napoli

La Roma prosegue la preparazione in vista del big match di domenica sera contro il Napoli. In palio ci sono punti fondamentali nella corsa alla Champions League. Gian Piero Gasperini può esultare per il ritorno a pieno regime di Paulo Dybala e Matias Soulé, ma la seduta odierna era fondamentale soprattutto per capire le condizioni di Mario Hermoso e Manu Koné.

Sia il difensore spagnolo che il centrocampista francese si sono allenati a parte anche oggi, al pari di Dovbyk, El Shaarawy e Ferguson. Sono davvero poche, dunque, le speranze di avere a disposizione Hermoso e Koné contro gli azzurri.