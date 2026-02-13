Clamoroso Vlahovic: dietrofront e firma a sorpresa

Le indiscrezioni riguardanti il futuro del centravanti della Juventus non accennano a placarsi: ecco come stanno le cose

Sebbene la priorità nei prossimi mesi vada per forze di cose al campo, non sono pochi gli addetti ai lavori che hanno già cominciato a muovere passi importanti in vista del prossimo mercato estivo. In questo senso un profilo attorno al quale si concentreranno non poche indiscrezioni è quello di Dusan Vlahovic.

Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026, il centravanti serbo sembrava destinato a lasciare in maniera inevitabile i bianconeri. Troppo esose le richieste dell’ex bomber della Fiorentina che fino a qualche settimana fa non aveva mostrato segnali di apertura ai timidi approcci tentati da Comolli.

Informatesi in maniera esplorativa sulla sua situazione, Roma e Milan hanno lanciato dei segnali di apprezzamento al serbo, accostato in tempi e in modi diversi anche ad alcuni club europei. Le sorprese, però, potrebbero non essere finite qui.

Intervenuto nel corso del diretta Twitch di Juventibus, infatti, Daniele Longo ha spiegato come il ragazzo sia pronto a ritornare sui suoi passi e prolungare la sua esperienza all’ombra della Mole: “Mi dice un addetto ai lavori vicino a Ristic – ha spiegato Longo – che in realtà Vlahovic sta pensando di rinnovare con la Juventus: è una questione che parte proprio dal giocatore”.