Dal Napoli alla Roma, 20 milioni: erede Dybala in Serie A

L’attaccante argentino ha il contratto in scadenza il 30 giugno e iniziano ad emergere nomi nuovi in attacco

Claudio Ranieri lo ha fatto capire chiaramente: per rinnovare con la Roma, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini dovranno considerare un taglio importante agli attuali stipendi e avere un rendimento costante nelle prossime settimane.

Se dipendesse da lui, Gian Piero Gasperini non rinuncerebbe a nessuno dei due, ma l’esigenza di abbassare il monte ingaggi non consente di compiere passi più lunghi della gamba ed è anche per questo che sin qui la dirigenza non ha ancora avviato trattative ufficiali.

Per quanto riguarda la Joya, ovviamente si continua a parlare di un approdo al Boca Juniors, ma l’interrogativo che pervade i pensieri dei tifosi è se il solo Matias Soulé possa bastare a raccogliere l’eredità del connazionale.

Va da sé che la Roma dovrà iniziare a guardarsi attorno, anche solo per garantire una certa sicurezza numerica alla rosa giallorossa. Da monitorare con attenzione in Serie A c’è, ad esempio, la situazione di Riccardo Orsolini. Nei giorni scorsi il Bologna ha affermato che il suo rinnovo non è vicino.

In scadenza il 30 giugno 2027 e con un ingaggio da 2 milioni più bonus, l’ala felsinea potrebbe diventare un’occasione interessate nel caso in cui dovesse esserci una fumata nera definitiva sul fronte rinnovo e, secondo calciomercato.it, il Napoli potrebbe fare un tentativo, con il prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro.