Niente rinnovo e firma gratis in Italia: addio Roma

Si vanno delineando i contorni del futuro di uno dei calciatori giallorossi in scadenza

Alla vigilia della partita contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini ha lanciato l’allarme sui quattro giocatori in scadenza di contratto della Roma, auspicando una gestione ottimale da qui fino al termine della stagione.

Zeki Celik, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini ormai da mesi sono al centro di numerose notizie di calciomercato. Tra speculazioni e indiscrezioni reali, sono molte le squadre che sono state accostate ai quattro calciatori in scadenza.

Liberi di firmare per una nuova squadra a partire dal tre febbraio, i profili sopra citati sono stati sondati anche da alcune squadre italiane. Per il turco si parla di un testa a testa tra Inter e Juve, ma piace anche a Milan e Napoli, come il 7 giallorosso. L’argentino è ovviamente l’obiettivo concreto del Boca Juniors, mentre per quanto riguarda il Faraone, il futuro potrebbe essere ancora in Serie A.

Nei mesi scorsi, la Fiorentina ha effettuato più di un sondaggio, ma negli ultimi giorni è soprattutto il Genoa che ha mosso passi concreti per il ritorno del grande ex. Daniele De Rossi è un grande estimatore dell’attaccante romanista e in caso di permanenza sulla panchina rossoblu, le chances di una reunion con il Faraone sarebbero elevatissime.