Scambio con Svilar e addio Juve? La Roma ha le idee chiare

Il portiere giallorosso è al centro di numerose voci di mercato, ecco le ultime indiscrezioni

Insieme a Mike Maignan, Mile Svilar è indubitabilmente il miglior portiere del campionato italiano. Oltre a condividere questa primazia in Serie A, i due portieroni hanno un altro aspetto in comune: un rinnovo di contratto firmato davvero da poco (in estate il romanista, la scorsa settimana il rossonero).

Blindati da Milan e Roma, il francese e il serbo-belga hanno a lungo condiviso la presenza sui taccuini di diverse big europee: Chelsea, Bayern Monaco, Manchester United e Tottenham in particolare.

Gli Spurs, in particolare, la prossima estate hanno deciso di separarsi da Guglielmo Vicario. Finito sul taccuino di Inter e Juventus, l’ex portiere dell’Empoli nei desiderata della dirigenza londinese potrebbe essere rimpiazzato proprio da Svilar.

Le ultime indiscrezioni parlano addirittura di un potenziale scambio con Vicario e soldi offerti ai giallorossi, ma ad oggi non ci risultano ancora movimenti in tal senso e, soprattutto, la Roma non sembra disposta a prendere in considerazione proposte, a men che non siano veramente fuori mercato e irrinunciabili.