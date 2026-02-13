Scambio con Svilar e addio Juve? La Roma ha le idee chiare

Il portiere giallorosso è al centro di numerose voci di mercato, ecco le ultime indiscrezioni

Insieme a Mike Maignan, Mile Svilar è indubitabilmente il miglior portiere del campionato italiano. Oltre a condividere questa primazia in Serie A, i due portieroni hanno un altro aspetto in comune: un rinnovo di contratto firmato davvero da poco (in estate il romanista, la scorsa settimana il rossonero).

Scambio con Svilar e addio Juve? La Roma ha le idee chiare (Ansa Foto) – asromalive.it

Blindati da Milan Roma, il francese e il serbo-belga hanno a lungo condiviso la presenza sui taccuini di diverse big europee: Chelsea, Bayern Monaco, Manchester United Tottenham in particolare.

Gli Spurs, in particolare, la prossima estate hanno deciso di separarsi da Guglielmo Vicario. Finito sul taccuino di Inter Juventus, l’ex portiere dell’Empoli nei desiderata della dirigenza londinese potrebbe essere rimpiazzato proprio da Svilar.

Le ultime indiscrezioni parlano addirittura di un potenziale scambio con Vicario e soldi offerti ai giallorossi, ma ad oggi non ci risultano ancora movimenti in tal senso e, soprattutto, la Roma non sembra disposta a prendere in considerazione proposte, a men che non siano veramente fuori mercato e irrinunciabili.

