Dalla Juve alla Roma, game over: chiude tutto il grande ex

L’intreccio che non ti aspetti apre le porte a clamorosi colpi di coda: non tornano più indietro, le ultimissime

Sia pur sottotraccia, le manovre di mercato in vista della sessione estiva hanno cominciato a prendere quota senza soluzione di continuità. Ne sa qualcosa la Roma che non vuole farsi trovare impreparata e sta monitorando diverse soluzioni potenzialmente interessanti.14

Quanto sta succedendo sul fronte McKennie, ad esempio, ne è una testimonianza tangibile. Con il rinnovo di contratto con la Juventus che stenta a decollare, il texano si sta guardando intorno per capire le prossime mosse.

Forte di una seconda parte di stagione che ne sta esaltando le grandi doti nell’inserimento, l’ex Schalke continua ad essere nel mirino di diversi club, in Italia e non solo.

Attenzionato da Atletico Madrid, Roma e Inter, il jolly di Spalletti sarebbe ora finito nel mirino (anche) del Milan di Massimiliano Allegri, intrigato all’idea di mettere le mani su un calciatore polivalente che, in caso di mancato rinnovo di contratto con la Juventus, andrebbe in scadenza di contratto. I colpi di scena, insomma, in un senso o nell’altro sono dietro l’angolo.