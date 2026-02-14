Napoli-Roma, assenza pesante per Gasp? La soluzione è già pronta

Le ultimissime in vista della super sfida di campionato tra i giallorossi e gli uomini di Conte: ecco cosa filtra

Snodo cruciale della corsa Champions di Napoli e Roma, il confronto del “Maradona” continua ad alimentare i classici dubbi della vigilia in termini di formazione soprattutto in casa giallorossa.

A tenere banco sono infatti le condizioni di Matias Soulé che, come riferito da Gasperini, sta facendo i conti con una fastidiosa pubalgia che gli ha causato non pochi fastidi nelle ultime settimane. Pur arruolabile, l’argentino dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina.

Secondo “Il Tempo”, infatti, appare piuttosto difficile che l’ex Juventus parta titolare; in attesa della rifinitura, sempre decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi, il tecnico di Grugliasco è dunque chiamato a vagliare soluzioni alternative.

In questo senso, la più probabile porterebbe all’impiego di uno tra Pellegrini (attualmente favorito) e Zaragoza per completare il tridente offensivo composto dall’inamovibile Malen e da Dybala, al rientro dall’infortunio. Come detto, però, l’ultimo allenamento prima della partenza per Napoli contribuirà a fugare anche gli ultimi dubbi.