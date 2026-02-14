Pallino della Roma prima, obiettivo Juve poi: ‘scambio’ tra giganti

Dai giallorossi ai bianconeri, Comolli ha già espresso la sua preferenza: lo scenario sul tavolo

La giornata di campionato contribuirà a disegnare con maggiore chiarezza i rapporti di forza di un campionato non ancora cristallizzatosi nelle sue linee essenziali. In chiave mercato, però, gli addetti ai lavori sono già all’opera per prepararsi al meglio in vista di una sessione estiva di calciomercato che si preannuncia scoppiettante.

In questo senso tra i club più attivi risulta piuttosto difficile non menzionare Juventus e Roma, le cui manovre in sede negoziale potrebbero incrociarsi in tempi e in modi diversi. A tal proposito, in un mosaico ancora tutto da costruire, non è escluso che ad innestare l’effetto domino sia Federico Gatti.

Considerato non incedibile da Comolli, l’ex Frosinone potrebbe lasciare la Continassa in caso di offerte da 20-25 milioni di euro. Tra i papabili sostituti, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, ci sarebbe un vecchio pallino della Roma: ci stiamo riferendo a Jhon Lucumì, per il quale si erano già mossi dei club di Premier League nei mesi scorsi.

Benché una vera e propria trattativa sull’asse Torino-Bologna non sia ancora partita, quella svelata potrebbe rappresentare una traccia interessante sotto tanti punti di vista. A caccia di maggiore fisicità per la difesa, la “Vecchia Signora” potrebbe bussare alla porta dei felsinei per ricevere il placet di un acquisto giudicato funzionale alle idee tattiche di Spalletti.

Dal canto suo anche la Roma continua ad osservare sorniona l’evolversi della situazione, benché da una posizione più defilata rispetto alla scorsa estate.