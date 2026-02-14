Roma, sorpresa UFFICIALE prima del Napoli: non era mai successo

La scelta dei giallorossi a poco più di ventiquattro ore dal big match del “Maradona”: le ultimissime
Non sarà una partita come le altre la sfida tra Napoli e Roma, posticipo serale di una venticinquesima giornata di Serie A che definirà in maniera più netta le gerarchie per la lotta in Champions League.
Tante le assenze da ambo le parti. A quella di Scott McTominay, indisponibile nonostante lo stop precauzionale in Coppa Italia contro il Como, va aggiunto il forfait di Paulo Dybala, out per il riacutizzarsi del problema al ginocchio accusato fino a qualche giorno fa.
Ad ogni modo, contrariamente a quanto sempre fatto in stagione, la Roma non renderà nota la lista dei convocati in vista del match con i partenopei. Ancora tutto da capire il motivo alla base di una decisione che, come prevedibile, ha subito calamitato l’attenzione dei tifosi alimentando opinioni contrastanti.