Cinquanta milioni dalla Premier: botto Juve, erede dalla Roma

Non sono pronti a fare un passo indietro: intanto, hanno già avviato contatti concreti per l’erede, lo scenario

Al netto dell’importanza delle prossime uscite ufficiali che daranno una fisionomia più precisa alle gerarchie dell’alta classifica, le indiscrezioni di mercato continuano ad accentrare una quota non irrilevante dell’attenzione mediatica. In ottica estiva, ad esempio, il valzer dei difensori è pronto a far parlare di sé.

Negli ultimi giorni, ad esempio, diverse squadre inglesi hanno avviato i primi sondaggi esplorativi bussando alla porta della Juventus per capire la fattibilità dell’operazione Kelly. Sempre più al centro del progetto tecnico di Spalletti, il difensore inglese ha fatto lievitare in maniera importante le sue prestazioni.

Mancino utilizzabile sia come centrale che come braccetto di una difesa a tre, l’ex Newcastle può diventare un vero uomo mercato per la “Vecchia Signora” che dal canto suo non è disposta ad accettare proposte inferiori ai 50 milioni di euro.

Calciomercato Roma e Juventus, maxi intrigo in difesa: ecco come stanno le cose

Detto che i prossimi Mondiali potrebbero rappresentare una vetrina importante per il classe ’98, la Juventus non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata. Oltre a tenere vivi i dialoghi con l’entourage di Senesi per una soluzione a parametro zero piuttosto intrigante, occhio alle possibili mosse bianconere sul fronte Ndicka.

Il francese – come testimoniato dalla scorsa campagna estiva – non è considerato incedibile dalla Roma e a fronte di un’offerta da 30-35 milioni di euro potrebbe fare le valigie. Rapido con i piedi e in crescita anche sotto il profilo tecnico, l’ex Eintracht è già stato seguito da “Madama” diversi anni or sono.

Apprezzato da Comolli che non ne ha scartato i dossier, Ndicka potrebbe dunque finire al centro di un mosaico piuttosto ampio. I soldi dalla Premier per Kelly e i piani della Juventus faranno il resto.