Formazioni ufficiali Napoli-Roma: la scelta su Soulé

Gian Piero Gasperini ha ufficializzato le sue scelte per la partitissima dello Stadio Maradona

Ormai ci siamo: il fischio d’inizio di Napoli-Roma è sempre più vicino e il tempo dei dubbi e delle pretattiche è finito. Dopo la defezione di ieri di Paulo Dybala, Gian Piero ha sciolto gli ultimi dubbi sull’attacco giallorosso, prendendo la decisione finale su Matias Soulé.

In casa azzurra, tutto secondo le previsioni, con Antonio Conte che non è riuscito a recuperare Scott McTominay e Franck Zambo Anguissa. Ecco nel dettaglio le formazioni ufficiali della partita:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Antonio Conte

ROMA (3-4-2-1):Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gian Piero Gasperini