Infortunio e lesione UFFICIALE: salta anche Roma-Juventus

Ennesima tegola stagionale, emergenza per il big match dello Stadio Olimpico del primo marzo

Mai come quest’anno, la piaga degli infortuni sta condizionando la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. A poche ore da Napoli-Roma, arriva un’altra lesione muscolare con tempi di recupero fissati in almeno tre settimane.

Dopo la sconfitta di ieri in casa dell’Inter, continua a piovere sul bagnato in casa Juventus. Tramite un comunicato ufficiale, il club bianconero ha annunciato l’infortunio del nuovo acquisto Emil Holm.

L’ex Bologna ha riportato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo del polpaccio destro. Tra due settimane, l’esterno verrà sottoposto a nuovi controlli per stabilire i tempi di recupero effettivi e la sua assenza contro la Roma è, dunque, già sicura.