L’Inter lo vuole, Chivu un po’ meno: ribaltone Roma | ASRL

Svolta improvvisa per il calciomercato giallorosso, l’allenatore nerazzurro fa chiarezza

Reduce dalla vittoria, con polemiche arbitrali, contro la Juventus, l’Inter ha già iniziato a preparare la delicata trasferta in casa del Bodo per i playoff di Champions League. Primi in campionato con 8 punti di vantaggio sul Milan, i nerazzurri sono ancora in corsa su tutti e tre i fronti e proveranno a rimanerci il più a lungo possibile.

Parallelamente alle vicende di campo, Cristian Chivu e la dirigenza interista continuano a confrontarsi anche sulle strategie di calciomercato e un dossier in particolare riguarda da vicino anche la Roma.

Sempre vigili sui calciatori in scadenza di contratto, Piero Auslio e Beppe Marotta stanno monitorando anche le situazioni di Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, vincolati ai giallorossi fino al 30 giugno del 2026.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, pur apprezzando tecnicamente il numero 7 giallorosso, Chivu sta cercando a centrocampo profili dalle caratteristiche tattiche diverse e per questo ad oggi i nerazzurri non hanno ancora affondato il colpo per Pellegrini, concentrandosi su altri giocatori in scadenza.