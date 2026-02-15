Uno squillo per Roma e Juve: blitz improvviso dalla Capitale

I capitolini e i bianconeri sono già stati avvisati: c’è un nuovo sceriffo in città

Uno dei reparti su cui si concentreranno le attenzioni degli uomini mercato della Roma sarà sicuramente la difesa. Al netto di possibili uscite, un nome da monitorare con attenzione è quello di Senesi.

Il difensore del Bournemouth, che non ha trovato l’intesa totale con il club inglese per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale nel breve-medio periodo.

Detto dell’interesse di Roma e (soprattutto) Juve, che stanno provando ad alimentare i dialoghi con l’entourage del ragazzo, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da Daily Briefing, infatti, il Chelsea avrebbe fatto irruzione in maniera prepotente nella trattativa per provare a strappare un pre-accordo con l’argentino.

Considerato prioritario dall’area tecnica dei Blues, l’innesto di Senesi amplierebbe il ventaglio di soluzioni in un reparto che in questa stagione si è riscoperto piuttosto fragile. Ad ogni modo la corsa per il difensore resta comunque molto aperta: al netto dell’interesse dei club italiani, anche Barcellona e Borussia Dortmund seguono gli sviluppi della vicenda molto interessate.