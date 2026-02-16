Dall’Inter alla Roma: vuole tornare subito in Serie A

Nuove voci sul ritorno in Italia di uno dei protagonisti della finale Champions

Al centro delle polemiche arbitrali dopo l’espulsione di Kalulu provocata da un fallo inesistente su Bastoni, l’Inter non ha avuto troppo tempo per godersi la vittoria sulla Juventus, anche perché mercoledì ci sarà l’andata dei playoff di Champions League in casa del Bodo.

A proposito di Champions, uno dei grandi protagonisti che ha condotto i nerazzurri in finale tre anni fa è finito al centro di numerose voci di mercato, legate anche al mondo Roma.

Già nelle scorse settimane, si era parlato addirittura di una possibile sfida tra Juve e giallorossi per André Onana. Complice la presenza a San Siro dei suoi agenti, era anche nata la suggestione di un potenziale ritorno in nerazzurro, visto il contratto in scadenza di Sommer.

Secondo ‘Transfer Feed’, il portiere 29enne avrebbe già manifestato al suo entourage la volontà di tornare in Serie A e forse l’accostamento alla Roma nasce dal fatto che il portiere è assistito dalla stessa agenzia di Bryan Zaragoza e di Buba Sangaré, che hanno caratterizzato le ultime due operazioni di mercato a gennaio in entrata e in uscita.

Ad oggi, tuttavia, non ci risulta un interesse concreto da parte dei giallorossi per Onana, attualmente in prestito al Trabzonspor dal Manchester United.