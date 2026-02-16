Ritorno alla Roma, Totti rompe il silenzio: “Ho visto anche Gasperini”

La leggenda giallorossa ha commentato le notizie sul suo ingresso nel club capitolino

Dalle dichiarazioni di Claudio Ranieri in poi i tifosi della Roma hanno iniziato a sognare il ritorno di Francesco Totti nel club giallorosso. Mai come questa volta, l’ipotesi di un ritorno a casa dello storico Capitano è davvero concreta e già da settimane si parla del possibile ruolo all’interno della dirigenza.

I colloqui con Dan e Ryan Friedkin ci sono stati effettivamente, ma ora Totti stesso ha deciso di rompere il silenzio, concedendo un’intervista a Sky Sport. Ecco un’anticipazione con le sue dichiarazioni. “Sì, stiamo parlando, e sono andato anche a cena con Gasperini“.