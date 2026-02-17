20 milioni per il sostituto di Svilar: lo mandano Juve e Napoli

Indiscrezione importante per il calciomercato della Roma, accordo sul prezzo

Tra i migliori portieri in circolazione in Europa, Mile Svilar nelle ultime due trasferte è stato beffato dalla deviazione di un proprio compagno, ma nonostante ciò resta il portiere meno battuto della Serie A.

Tra campionato ed Europa League, l’ex Benfica ha riposato solo una volta, in Europa League contro il Panathinaikos. Una sfida in cui Gollini lo ha fatto rimpiangere eccome. Tra l’ex Atalanta e Vasquez, accasatosi in prestito al Besiktas, la Roma in estate sarà chiamata ad operare anche sul fronte portieri.

In tal senso, a Tigoria si stanno già esplorando alcune piste e una di queste è destinata a scaldare l’asse Roma-Torino (sponda Juventus) e non solo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il club giallorosso è sulle tracce di un obiettivo concreto della Vecchia Signora.

Si tratta, stando alle informazioni in possesso di Ekrem Konur, di Konstantinos Tzolakis. Il 23enne greco piace anche al Napoli e secondo il giornalista turco viene valutato dall’Olympiacos non meno di 20 milioni di euro. Una cifra forse eccessiva per ricoprire il ruolo di vice Svilar, ritenuto incedibile dai giallorossi a meno di offerte veramente fuori mercato.