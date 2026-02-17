Infortunio Bremer: la prima diagnosi in vista di Roma-Juventus

Il difensore brasiliano si è fatto male nel corso del primo tempo della sfida contro il Galatasaray

Piove sul bagnato in casa Juventus. Come se non bastasse la pesante sconfitta in casa del Galatasaray (5-2 il risultato finale), Luciano Spalletti dovrà fare i conti con l’ennesimo infortunio stagionale. Oltre ad aver perso Emil Holm e Jonathan David dopo la sfida contro l’Inter, i bianconeri sono ora in ansia per Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano si è fermato per un infortunio alla coscia destra ed è stato costretto a lasciare il campo prima della fine del primo tempo. La prima diagnosi parla di un risentimento muscolare, ma le prossime ore saranno decisive per capire la reale entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero.

In caso di lesione muscolare, l’ex Torino potrebbe saltare le sfide contro Como e Roma in campionato e il ritorno di Champions League contro il Galatasaray.