La richiesta arriva dal Codacons, ecco cosa dice veramente il regolamento

Divampa ancora il fuoco delle polemiche attorno al Derby d’Italia di sabato scorso. Alimentata dalle dichiarazioni dei protagonisti e da quelle di opinionisti, la fiamma divampata già durante l’intervallo di Inter-Juventus non si è ancora estinta.

La Penna discute con Kalulu dopo l'espulsione
"Inter-Juventus va rigiocata": il Derby d'Italia non è ancora finito

A distanza di molte ore dal fischio finale del match, a prendere posizione è arrivato anche il Codacons. A parlare è stato il presidente dell’associazione a tutela dei consumatori, Marco Donzelli.

“L’espulsione di Kalulu influenza pesantemente non solo la partita danneggiando la Juventus, ma causa danni grandi a tutti gli scommettitori, che hanno speso i loro soldi sulla partita. La gara deve essere rifatta, le scommesse devono essere annullate e gli scommettitori completamente rimborsati“.

Ovviamente, non esiste alcun appiglio giuridico e regolamentare affinché la partita di sabato scorso debba ripetersi, non omologando il risultato di 3-2. Al netto delle polemiche arbitrali, il match è valido e non verrà rigiocato.

