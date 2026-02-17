“Inter-Juventus va rigiocata”: il Derby d’Italia non è ancora finito

La richiesta arriva dal Codacons, ecco cosa dice veramente il regolamento

Divampa ancora il fuoco delle polemiche attorno al Derby d’Italia di sabato scorso. Alimentata dalle dichiarazioni dei protagonisti e da quelle di opinionisti, la fiamma divampata già durante l’intervallo di Inter-Juventus non si è ancora estinta.

A distanza di molte ore dal fischio finale del match, a prendere posizione è arrivato anche il Codacons. A parlare è stato il presidente dell’associazione a tutela dei consumatori, Marco Donzelli.

“L’espulsione di Kalulu influenza pesantemente non solo la partita danneggiando la Juventus, ma causa danni grandi a tutti gli scommettitori, che hanno speso i loro soldi sulla partita. La gara deve essere rifatta, le scommesse devono essere annullate e gli scommettitori completamente rimborsati“.

Ovviamente, non esiste alcun appiglio giuridico e regolamentare affinché la partita di sabato scorso debba ripetersi, non omologando il risultato di 3-2. Al netto delle polemiche arbitrali, il match è valido e non verrà rigiocato.