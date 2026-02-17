Juve e Roma, affare saltato: 30 milioni non bastano

Trattativa saltata a gennaio, ma è già pronta una nuova offerta per il calciomercato estivo

Divise da un solo punto in classifica e in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, Juventus e Roma si sfideranno domenica primo marzo alle 20.45 allo Stadio Olimpico.. Uno scontro diretto fondamentale per corroborare le ambizioni europee delle due squadre.

Quello sul rettangolo verde sarà solo il primo round di un duello che in vista della prossima estate si sposterà anche sul ring del calciomercato. Tra calciatori in scadenza e profili giovani, sono ,molto gli obiettivi comuni di bianconeri e giallorossi.

Uno di questi è il nuovo talento del calcio tedesco, Said El Mala. Entrambe le squadre hanno più volte inviato in Germania i propri emissari per osservare il gioiellino del Colonia. Purtroppo per loro, tuttavia, l’ala 19enne piace anche ad altre squadre, soprattutto in Bundesliga e Premier League.

Secondo Florian Plettenberg, il club che più si è avvicinato al ragazzo a gennaio è stato il Brighton. I Seagulls hanno presentato un’offerta scritta da 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Una cifra importante, ma rifiutata dal club tedesco, convinto di non poter rinunciare alla sua stellina (7 gol e 3 assist in stagione) per lottare con credibilità nella lotta salvezza.