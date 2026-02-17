Juventus, UFFICIALE: un mese e mezzo di squalifica e niente Roma

Dopo la sfida contro l’Inter, sono arrivate le sentenze del giudice sportivo

Era molto attesa la sentenza del Giudice Sportivo in merito ai fatti accaduti durante Inter-Juventus. Come è noto, il Derby d’Italia è stato caratterizzato dall’ingiusta espulsione di Pierre Kalulu, che ha provocato l’ira dei dirigenti bianconeri, in campo e davanti ai microfoni.

Il difensore è stato sanzionato con una giornata di squalifica, mentre dopo aver analizzato le immagini televisive e i referti, la giustizia sportiva ha disposto anche l’inibizione ufficiale per Giorgio Chiellini e Damien Comolli. L’ex difensore è stato squalificato fino al 27 febbraio e dunque potrà essere presente allo Stadio Olimpico contro la Roma (1 marzo), mentre il dirigente francese è stato appiedato fino al 31 marzo, con un’ammenda da 15mila di euro.

“Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’arbitro”.