Lesione grave durante Napoli-Roma, ufficiale: incubo Conte

Infortunio pesante, ecco il bollettino medico del club partenopeo dopo il big match di domenica

Terminata sul 2-2, la sfida tra Napoli e Roma ha lasciato degli strascichi importanti anche a livello infermieristico. Nella giornata di ieri, i controlli effettuati da Wesley hanno fortunatamente escluso la presenza di fratture o di lesioni ai legamenti e il brasiliano punta al recupero completo per la sfida contro la Juventus del primo marzo.

Per la sfida contro i bianconeri, Gian Piero Gasperini recupererà anche Paulo Dybala, Mario Hermoso e Manu Koné che, se tutto dovesse andare secondo i piani, potrebbero entrare nella lista dei convocati anche contro la Cremonese (22 febbraio).

Tornando a Wesley, chi ha avuto la peggio in occasione del calcio di rigore a favore dei giallorossi è stato Amir Rrahmani. Il difensore ha subito un infortunio molto grave, che potrebbe tenerlo lontano dai cambi anche per due o tre mesi. Ecco il comunicato del club partenpoeo:

“In seguito all’infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.