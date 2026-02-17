Ritorno vicino per Totti: “Ruolo da responsabile nella Roma”

Dopo le dichiarazioni di ieri del diretto interessato, emergono nuove indiscrezioni sul Capitano giallorosso

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma è sempre più vicino e, per stessa ammissione della leggenda giallorossa, le parti in causa stanno parlando per sistemare i dettagli del matrimonio. Riportare il Capitano a Trigoria negli anni che portano al centenario rappresenta per i Friekdin un’occasione da non perdere, sia per il prestigio storico, sia per il ritorno economico a livello di sponsor e marketing.

Il Dieci romanista potrebbe, dunque, svolgere un ruolo da ambasciatore e uomo immagine del club, ma secondo le ultime informazioni, anche se inizialmente ci si potrebbe orientare su una figura da consulente esterno, con il passare del tempo il ruolo di Totti dovrebbe diventare effettivamente operativo in seno al club.

Ne è convinto, anche il giornalista de il Messaggero, che ha fatto il punto sulla situazione durante il suo intervento a “Radio Radio”: “La questione Totti ha solo vantaggi nel periodo del centenario, perché con la presenza di Totti alcuni sponsor già in orbita giallorossa hanno garantito il 30% in più”.

“Francesco ha capito la situazione e per una volta intende sfruttarla, io vi offro questa immagine e in cambio voglio un ruolo operativo, l’ipotesi è che sia responsabile del settore giovanile“. Un ruolo di prestigio, già ricoperto da altre leggende della Roma, come Bruno Conti, e che gli consentirebbe di mettere al servizio del club la sua enorme capacità di riconoscere il talento in un giocatore.