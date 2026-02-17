Trenta milioni dall’Italia: Zirkzee torna in Serie A

Il ritorno dell’olandese nel BelPaese è solo rimandato, il club italiano ha rotto gli indugi

Seguito da ottobre e convinto a dicembre dalla Roma, Joshua Zirkzee alla fine è rimasto al Manchester United per colpa del cambio allenatore. Un epilogo che ai giallorossi è andato bene lo stesso, visto il rendimento di Donyell Malen, ma che non ha cambiato lo status del calciatore, relegato in panchina anche da Carrick.

Proprio per questo, l’ex Bologna non ha ancora cambiato idea sul suo futuro e la prossima estate proverà ancora una volta a lasciare i Red Devils. Ancora una volta, la sua meta preferita resterà la Serie A, dove sperava di tornare già questo inverno in virtù dell’accordo raggiunto con i giallorossi.

Difficile, almeno al momento, ipotizzare un ritorno di fiamma dalla Capitale, mentre resta tuttavia probabile uno sbarco in Italia del 24enne. Secondo calciomercato.it, infatti, la Juventus è pronta a fare sul serio per l’attaccante.

Con Dusan Vlahovic in partenza a parametro zero e il rendimento deludente di David e Openda, i bianconeri cercano almeno due punte in estate e potrebbero offrire un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro per Zirkzee.