Allenamento Roma, non solo Dybala: altri tre titolari a parte

Test in amichevole contro l’Atletico Lodigiani alla ripresa dei lavori a Trigoria

Dopo la giornata di riposo di ieri, la Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria in vista della sfida di domenica sera contro la Cremonese. Una seduta particolare per la squadra di Gian Piero Gasperini, divisa in due gruppi: uno ha giocato un’amichevole contro l’Atletico Lodigiani, l’altro ha svolto un classico allenamento.

Le buone notizie arrivano da Manu Koné, che ha segnato una rete dell’amichevole, terminata 4-0 (doppietta El Aynaoui e Della Rocca a completare il tabellino). Ndicka, Mancini, Celik, Pellegrini, Cristante, Pisill e Malen hanno svolto una seduta classica.

Dybala, El Shaarawy, Ferguson, Hermoso, Soulé e Wesley hanno effettuato lavoro personalizzato, mentre il lungo degente Dovbyk ha svolto solo terapie.