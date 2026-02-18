Bye Bye Juve e via libera Roma: l’erede firma gratis

L’effetto domino tra bianconeri e giallorossi durante il calciomercato estivo è dietro l’angolo

Avversarie nello scontro diretto per la Champions League in programma il primo marzo allo Stadio Olimpico, Juventus e Roma restano due delle squadre più chiacchierate anche in sede di calciomercato.

Alle prese con i paletti del fair play finanziario, entrambe le proprietà hanno intrapreso una politica di ringiovanimento della rosa, puntellando la stessa anche con alcuni giocatori affermati, come Donyell Malen nel caso della Roma.

Sempre molto attenti al mercato dei parametro zero, bianconeri e giallorossi hanno posato il proprio sguardo su diversi profili condivisi. Entrambi, tuttavia, potrebbero rimanere a mani vuote per quanto riguarda un obiettivo difensivo.

Non è un mistero che sia Frederic Massara che Damien Comolli stanno monitorando con attenzione la situazione di Marcos Senesi. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il difensore italo-argentino non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Bournemouth e piace anche a Barcellona, Borussia Dortmund, Chelsea, Everton e Tottenham.

Secondo Matteo Moretto, intervenuto al programma “La Pizarra”, sarebbe proprio la dirigenza degli Spurs quella ad aver mosso passi più concreti di recente. Una notizia non totalmente negativa per la Roma, visto che l’eventuale arrivo dell’ex Feyenoord a Londra potrebbe liberare quel Dragu Dragusin cercato già durante il mercato di gennaio.