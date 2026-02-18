Dalla B alla Roma: rifiuto a gennaio e assist estivo

Nome nuovo per il calciomercato dei giallorossi, ecco l’ultima news di mercato

In piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, la Roma è attesa da due partite in casa contro la Cremonese e la Juventus. La sfida contro i bianconeri, in particolare, sarà fondamentale per rafforzare ancora di più le ambizioni d’alta classifica dei giallorossi.

Come da tradizione, tuttavia, uno dei temi più caldi anche nei periodi di pausa resta il calciomercato. Muoversi con anticipo è, d’altronde, l’unico modo per cogliere occasioni importanti o bruciare la concorrenza su obiettivi condivisi.

Da un po’ di tempo a questa parte, la squadra giallorossa ha iniziato nuovamente a fare uno scouting profondo, sia in Europa che in Sudamerica. Anche per questo, tra indiscrezioni reali o semplici suggestioni, ai capitolini vengono accostati profili giovani e a sorpresa.

L’ultimo nome uscito in orbita Roma arriva dalla Spagna. Secondo laopinioncoruna.es, infatti, la dirigenza romanista avrebbe messo nel mirino Lucas Noubi. Difensore centrale del 2005, il belga sta ben figurando nella Serie B spagnola con la maglia del Deportivo La Coruña e a gennaio è stato molto vicino al trasferimento in Liga.

L’ultimo giorno di mercato, infatti, l’Elche ha presentato un’offerta tra i 7 e gli 8 milioni di euro per il 21enne, ma il Depor ha prontamente rispedito al mittente la proposta del club iberico, che ha preso Sangaré dalla Roma nelle ultime ore di negoziazioni.