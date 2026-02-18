Thuram al posto di Koné: la Juve ha chiuso i giochi

Incredibile intreccio di mercato tra i due francesi, l’accordo è vicino

Compagni di nazionale, domenica primo marzo allo Stadio Olimpico Manu Koné e Khepren Thuram si affronteranno come rivali a centrocampo in Roma-Juventus. Una sfida che, oltre ai tre punti, mette in palio anche una buona fetta delle ambizioni Champions League dei due club.

Tra i migliori mediani della Serie A, i due giocatori francesi sono protagonisti anche delle cronache legate al calciomercato. Il numero 17 giallorosso la scorsa estate è stato trattato dall’Inter, mentre a gennaio le voci su un possibile scambio tra Davide Frattesi e il centrocampista juventino sono state subito smentite dai fatti.

In vista della prossima estate, i destini dei due connazionali sembrano destinati ad incrociarsi di nuovo, con un effetto domino potenzialmente esplosivo per la Serie A, almeno stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra.

Secondo Team Talk, infatti, il Manchester United è molto interessato al calciatore juventino. A caccia di rinforzi in mediana, i Red Devils stimano molto anche lo stesso Koné e l’eventuale rinnovo di Thuram con la Juve potrebbe provocare un ritorno di fiamma per il giallorosso. La dirigenza bianconera, infatti, ha già da tempo iniziato le trattative per prolungare e adeguare lo stipendio dell’ex Nizza e le parti sembrano vicine.