Calciomercato, Roma su Icardi? Come stanno le cose

Il nome del bomber argentino è tornato in orbita giallorossa: ecco il punto

Seguito dalla Juventus a gennaio e in scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, Mauro Icardi alla fine è rimasto al Galatasaray e potrebbe fare uno scherzetto proprio ai bianconeri, battuti nell’andata dei playoff Champions League per 5-2.

Autore di quindici gol e due assist in stagione, l’ex Sampdoria e Inter nelle ultime ore è stato accostato nuovamente alla Roma. Secondo ‘bolognasportnews.it’, la dirigenza giallorossa starebbe pensando all’italo-argentino per sopperire alle partenze di Artem Dovbyk e Evan Ferguson in estate.

Sicuramente il fatto di poter ingaggiare un bomber di razza a parametro zero stuzzica diversi club di Serie A, e non solo, ma per quanto riguarda la squadra giallorossa, secondo le informazioni in nostro possesso al momento non c’è nulla di concreto.

Oltre ad un mercato oculato tra entrate e cessioni, in estate i giallorossi manterranno una strategia mirata ad abbattere il monte ingaggi e mettere a bilancio l’elevato stipendio di Icardi dopo essersi con ogni probabilità liberati di quello pesante di Paulo Dybala non rientra al momento nelle idee del club giallorosso.