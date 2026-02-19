Nuovo allenatore e Pellegrini: addio Roma

Le ultime sul futuro del centrocampista giallorosso, in scadenza di contratto a giugno 2026

Titolare in quattro delle ultime cinque partite di campionato nel ruolo di ala sinistra, Lorenzo Pellegrini è uno dei quattro calciatori in scadenza di contratto della Roma. Nonostante non stia rubando l’occhio in campo, il numero 7 giallorosso è molto stimato da Gian Piero Gasperini.

Per un eventuale rinnovo di contratto, però, sarà necessaria una riduzione importante dell’attuale stipendio, che supera i 6 milioni di euro, bonus inclusi. Libero di firmare per un altro club già dal 3 febbraio, l’ex Sassuolo è stato accostato a più riprese a Inter, Juventus, Milan e Napoli, ma si è parlato anche del Newcastle.

Pur continuando a dare priorità alla permanenza nella Capitale, Pellegrini non disdegnerebbe affatto un approdo in Premier League dove, secondo calciomercato.it, può vantare anche un altro estimatore: il Tottenham.

Il 29enne piace molto a Igor Tudor che, in caso di conferma sulla panchina degli Spurs, potrebbe sponsorizzare l’ingaggio a parametro zero da parte del club londinese.