Roma, Cassano choc su Mancini e altri 3 big: “Fuori dai co…! Fanno sceneggiate”

L’ex attaccante ha chiesto a Gasperini di far fuori quattro senatori giallorossi per rinascere davvero

Tecnicamente irriverente in campo, Antonio Cassano ha mantenuto un piglio vivace e a tratti arrogante anche nelle vesti di opinionista. Spesso protagonista di sentenze tranchant durante ‘Viva el Futbol’, l’ex fantasista stavolta ha affidato i suoi strali alle colonne de Il Messaggero.

Durante un’intervista al quotidiano capitolino, l’ex Roma e Milan ha elogiato Gian Piero Gasperini, invitando lui e il club giallorosso a salutare alcuni senatori senza troppi giri di parole. “Intanto, deve mettere alla porta quattro/cinque giocatori”.

“Fuori dai c… Mancini, Cristante, Dybala e Pellegrini. Serve gente giovane, forte, non questi sceneggiatori, che fanno cinema, baciando la maglia, che si appellano agli amici comunicatori, che litigano con tutti. E Cristante poi, in campo fa il vigile urbano. In questi anni con loro, la Roma è sempre arrivata sesta e settima. Fuori aria sporca, dentro aria pulita. Tutti fuori dalle scatole”.