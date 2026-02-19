Roma, infortunio Dybala: nuovo consulto, incubo operazione e smentite

L’attaccante argentino potrebbe essere costretto all’intervento chirurgico: le ultime

Aggiornamento 12.30: sia dal club che dall’entourage di Dybala filtrano smentite sulla necessità di un intervento chirurgico.

Non c’è pace per Paulo Dybala. Rientrato in gruppo alla fine della scorsa settimana, l’attaccante argentino è stato costretto a fermarsi di nuovo per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Un dolore che ha fatto suonare il campanello d’allarme a Trigoria e che ha fatto pensare a qualcosa di più rispetto ad una semplice infiammazione.

Anche ieri, la Joya si è allenata a parte. Il 21 giallorosso è stato sottoposto a un nuovo consulto medico che ha coinvolto anche il dottor Ahlbäumer di Saint Moritz, il chirurgo ortopedico di fiducia della famiglia Friedkin.

Secondo il Romanista “è emersa la necessità di intervenire sul ginocchio sinistro dell’argentino”. Proprio in queste ore, si sta valutando con attenzione l’ipotesi di un intervento in artroscopia, che comporterebbe uno stop di almeno un mese.