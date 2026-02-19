Se lo litigano in tre: la Roma piazza l’esubero

Possibile asta di calciomercato per un trasferimento flop dei giallorossi

Rivoluzione rimandata in casa Roma. A gennaio, Gian Piero Gasperini si è dovuto “accontentare” di quattro acquisti, rinviando a tempi migliori il restyling in difesa, a centrocampo e in attacco.

In vista della prossima estate, conquistare la Champions League rappresenterebbe un viatico importante per costruire una rosa più completa e avvicinarsi a quello zoccolo duro da 15-16 giocatori auspicato da Gasp sin dal suo arrivo nella Capitale.

Gli eventuali introiti dell’Uefa, tuttavia, non saranno sufficienti a rientrare totalmente nei paletti del fair play finanziario e le strategie in entrata verrano orientate anche dalle potenziali cessioni. A parte i big, Frederic Massara dovrà essere bravo anche a piazzare i calciatori in esubero.

In tal senso, le ultime notizie provenienti dall’Inghilterra sembrano foriere di buone notizie per la dirigenza capitolina. Secondo Team Talk, infatti, il Newcastle ha osservato Saud nel 5-0 del Lens contro il Paris FC.

Ma i Magpies non sarebbero l’unica squadra inglese interessata al terzino arabo, finito anche nei radar dell’Everton. Inoltre, lo stesso Lens è rimasto favorevolmente colpito dal rendimento del calciatore e sta seriamente pensando di riscattarlo dalla Roma che, a sua volta, ha un diritto di controriscatto.