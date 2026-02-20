Doppio accordo con la Juve, non solo Celik: addio Roma

Il club bianconero ha raggiunto l’intesa per il doppio colpo a parametro zero: il punto

Prima che sul campo da calcio, la sfida tra Juventus e Roma del primo marzo allo Stadio Olimpico s’infiamma sul ring del calciomercato. Tra obiettivi condivisi e possibili scippi a parametro zero, infatti, i due club sono destinati ad entrare in rotta di collisione su diversi fronti.

Non è un mistero, ad esempio, che il club bianconero già da diversi mesi ha iniziato a trattare con gli agenti di Zeki Celik. In scadenza il prossimo 30 giugno, il turco ha rifiutato anche l’ultima proposta di rinnovo da 2,5 milioni più bonus, chiedendo circa 4 milioni.

Un rifiuto che nasce anche dall’inserimento della Juve che, secondo La Stampa, considera già bloccato il calciatore avendo raggiunto un accordo con gli agenti dell’ex Lille. Ma l’esterno turco potrebbe non essere l’unico scippo ai giallorossi.

Stando al quotidiano torinese, infatti, la Juve già a gennaio ha raggiunto un accordo da 2,5 milioni di euro con l’entourage di Xaver Schlager. Accostato anche alla Roma, il centrocampista austriaco ha già ufficializzato l’addio a parametro zero dal Lipsia.