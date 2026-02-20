Emergenza Roma: un recupero lampo e due misteri

Finalmente arriva un’ottima notizia per Gian Piero Gasperini, ancora alle prese con l’emergenza offensiva

Continua la preparazione della Roma in vista della partita di domenica sera contro la Cremonese. Ancora una volta, Gian Piero Gasperini dovrà gestire l’emergenza infortuni, che si è concentrata soprattutto nel reparto avanzato.

Partiamo proprio da qui, dove il tecnico piemontese deve far fronte a due misteri: Paulo Dybala e Evan Ferguson. Per quanto riguarda l’argentino, nelle scorse ore sono state smentite con forza le indiscrezioni relative ad un possibile intervento chirurgico, ma anche ieri il 21 ha svolto lavoro personalizzato.

L’attaccante irlandese è ancora alle prese con il dolore alla caviglia dopo l’ennesima ricaduta e il consulto in Inghilterra con lo staff medico del Brighton evidenzia bene la particolarità del suo caso.

Le buone notizie arrivano dalla difesa, con il rientro in gruppo di Mario Hermoso e, soprattutto, sulle fasce, grazie al recupero lampo di Wesley. Il brasiliano ha smaltito in fretta il trauma alla caviglia rimediato a Napoli e potrebbe anche strappare la convocazione per dopodomani. Resta da vedere se, in virtù della diffida, verrà comunque risparmiato in vista di Roma-Juve.