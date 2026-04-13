Barcellona e Real Madrid se lo litigano: addio e plusvalenza Roma

Ultim’ora importante sul calciomercato giallorosso, vuole andarsene subito

Anche se in casa Roma si parla soprattutto della rottura ormai insanabile tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, le indiscrezioni sul calciomercato giallorosso si rincorrono senza soluzione di continuità, sia in entrata che in uscita.

Il ritornello che ormai da anni risuona nelle orecchie dei tifosi giallorossi è già iniziato anche in vista della sessione estiva di mercato: la Roma dovrà cedere per rispettare il fair play finanziario.

Da Koné a Svilar, passando per Ndicka e Pisilli, sono molte le voci riguardanti i calciatori che potrebbero garantire alle casse giallorosse plusvalenze importanti e vitali, ma sul mercato in uscita non vanno trascurate nemmeno le situazioni dei giocatori scontenti.

Nei giorni scorsi, abbiamo riportato le notizie sul mal di pancia di Neil El Aynaoui. Imprescindibile per la nazionale marocchina, il centrocampista dal ritorno dalla Coppa d’Africa non viene quasi mai considerato da Gian Piero Gasperini e non esclude un addio alla Capitale dopo una sola stagione.

Secondo africafoot.com, proprio grazie al suo rendimento con il Marocco il numero 8 romanista è finito sul taccuino di Barcellona, Real Madrid e Lipsia. I tre club continuano a monitorare l’ex Lens, pagato 23,5 milioni più bonus in estate. La Roma, dal canto suo, spera che la vetrina del Mondiale possa tramutare questi interessamenti iniziali in un’asta concreta, per provare a piazzare almeno una piccola plusvalenza in caso di cessione.