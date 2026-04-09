Tradito dalla Roma, addio immediato: “Divorzio inevitabile”

L’avventura in giallorosso può finire dopo una sola stagione, cosa sta succedendo a Trigoria

Come sempre accade, nei momenti di crisi tutti i nodi vengono al pettine e, tra notizie reali e indiscrezioni incontrollate, iniziano ad emergere problemi e malumori all’interno della rosa e dello staff tecnico.

La disfatta di Milano contro l’Inter ha lasciato il segno in casa Roma e i Friedkin non hanno perso tempo nel far trapelare una voglia (presunta?) di rivoluzionare totalmente la rosa. A prescindere da cosa accadrà nelle prossime settimane, da Gasperini a Ranieri, passando per Massara e i giocatori, tutti sembrano in discussione nella Capitale.

In questa prima stagione giallorossa, il metodo Gasp ha spesso fatto sparire calciatori dalle rotazioni dei titolari per diverse settimane. Dopo le voci su Ziolkowski, nelle ultime ore dobbiamo registrare le indiscrezioni su un altro mal di pancia importante in seno alla rosa giallorossa.

Secondo africafoot.com, infatti, fonti vicine al padre del giocatore confermano la volontà di lasciare la Capitale di Neil El Aynaoui. Stanco del ruolo di comprimario in giallorosso e convinto delle proprie qualità tecniche, il centrocampista marocchino, qualora il suo status non dovesse cambiare in queste ultime giornate, considererebbe il divorzio inevitabile, anche per evitare che il suo appeal sul mercato europeo possa scemare del tutto.