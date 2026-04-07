Addio Roma dopo un anno e firma bianconera: “Via per giocare”

Scoppia il caso di calciomercato a Trigoria, Gasperini l’ha cancellato dalle rotazioni

Ormai è quasi finita una delle stagioni più deludenti dell’ultima decade giallorossa e addetti ai lavori e tifosi hanno imparato a conoscere Gian Piero Gasperini e i suoi metodi, che spesso portano calciatori a sparire dal campo per diverse settimane anche se non hanno fatto danni.

Nella deplorevole trasferta in casa dell’Inter, ad esempio, hanno destato stupore i zero minuti concessi a Neil El Aynaoui e Robinio Vaz, reduci da due gol in nazionale il primo e dalla rete vittoria contro il Lecce il secondo.

Nelle ultime ore, tuttavia, sta esplodendo un potenziale caso di calciomercato riguardante un altro nuovo acquisto della Roma che potrebbe portare all’addio dopo una sola stagione in maglia giallorossa.

Stiamo parlando di Jan Ziolkowski. L’ultima presenza da titolare del difensore risale al 29 gennaio, in Europa League contro il Panathinaikos. Da allora, il 20enne polacco ha collezionato la miseria di 40 minuti complessivi e la situazione, secondo i media polacchi, inizia ad andargli stretta.

“Stiamo considerando qualsiasi step che possa portare Jan a giocare, incluso l’addio”, ha detto una fonte vicina al calciatore consultata da sport.pl. Acquistato per 6,5 milioni ad agosto, il gigante polacco è stato monitorato in diverse occasioni da club francesi, olandesi e inglesi, con i bianconeri del Newcastle particolarmente interessati al ragazzo. Il sito sopracitato parla anche di alcune squadre italiane sulle tracce del ragazzo.