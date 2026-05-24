“Accordo per Greenwood”: scacco matto Roma

L’intesa per l’esterno offensivo sarebbe stata raggiunta: ecco cosa cambia per i giallorossi

I ventisei gol stagionali impreziositi da undici assist rappresentano il biglietto da visita piuttosto intrigante con cui Mason Greenwood sta facendo parlare di sé in queste calde settimane che precedono l’apertura della sessione estiva di calciomercato.

Sogno di mercato della Roma, il gioiello del Marsiglia potrebbe diventare un obiettivo difficile ma non irraggiungibile qualora gli uomini di Gasperini riuscissero a strappare il pass per la prossima Champions League. Si vedrà.

Ad ogni modo la concorrenza per l’ex Getafe e Manchester United sta diventando sempre più serrata e calamiterà non poche indiscrezioni di mercato. L’ultima “soffiata” – in questo senso – trapela direttamente dalla Turchia e rischia seriamente di cambiare le carte in tavola.

Secondo quanto riferito dal giornalista Zafer Ertas, infatti, il candidato alla presidenza del Fenerbahçe, Hakan Safi, sarebbe riuscito a strappare un pre-accordo per Greenwood.

Un’accelerata importante che, se confermata, farebbe balzare i gialloblù di Istanbul in pole position nella corsa per il ragazzo, che resta comunque apertissima visti i costi dell’operazione, non inferiori ai 45-50 milioni di euro.