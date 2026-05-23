Restyling Roma, accordo a un passo per il dirigente

La scelta è ormai stata indirizzata nelle sue linee essenziali: i Friedkin la chiudono così

Annunciata da tempo, la rivoluzione dirigenziale in casa Roma è pronta a prendere forma a stretto giro di posta. In attesa del comunicato ufficiale riguardante l’addio di Massara, i Friedkin si stanno muovendo su più tavoli capitalizzando anche le indicazioni di Gasperini.

Il primo nome sulla lista dei desideri del club giallorosso è Tony D’Amico, per il quale ci sono stati contatti concreti anche negli ultimi giorni. Avallata dallo stesso tecnico di Grugliasco, la candidatura dell’attuale DS dell’Atalanta intriga e non poco i Friedkin, pronti ad affondare il colpo da un momento all’altro.

In tal senso, occhio ad un’intesa ormai imminente nella quale alcuni intravedono l’inevitabile “antipasto” dell’arrivo di D’Amico nella Capitale.

Secondo quanto riferito da Repubblica, infatti, la Roma sarebbe piuttosto vicina a trovare l’accordo con Massimo Margiotta, attuale responsabile del settore giovanile dell’Hellas Verona che proprio con D’Amico ha condiviso l’esperienza in gialloblù negli scorsi anni.

Un incrocio che, non passato inosservato, contribuisce a relegare sullo sfondo la candidatura di Tognozzi come nuovo DS: il dirigente del Rio Ave è corteggiato soprattutto dalla Juventus, il tutto in attesa dell’incontro chiarificatore tra Spalletti ed Elkann che dovrebbe gettare le basi per la costruzione del futuro della “Vecchia Signora”.