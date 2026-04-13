Gasperini-Giuntoli o Massara-Ranieri: la scelta e il mercato vanno fatti ora

La Roma del futuro si fa oggi, rinviare la scelta dei Friedkin a fine campionato vuol dire buttare un’altra stagione

Florent Ghisolfi il 22 maggio del 2024, Frederic Massara il 19 giugno del 2025. Nelle ultime due stagioni, foriere di tensioni e divergenze interne, la Roma sul calciomercato ha pagato anche lo scotto di aver nominato con colpevole ritardo il responsabile della campagna acquisti/cessioni.

Le squadre del futuro, si sa, si impostano già da febbraio-marzo e vivere un’altra Primavera senza avere certezze sulla figura del direttore sportivo potrebbe rivelarsi esiziale, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rinnovi e l’eventuale ingaggio dei calciatori a parametro zero.

Il clamoroso sfogo di Claudio Ranieri ha segnato una rottura che appare ormai insanabile tra la dirigenza, rappresentata anche da Massara, e Gian Piero Gasperini e ipotizzare che a fine anno possano rimanere tutti e tre al loro posto è quanto meno improbabile.

In questa fase così delicata, sentir parlare di una nuova tregua fino al termine della stagione e di una scelta definitiva rinviata a fine maggio mi fa davvero rabbrividire. Ritrovarsi per la terza stagione consecutiva con un’incertezza dirigenziale vorrebbe dire consegnarsi ad un’altra stagione in chiaroscuro.

Mi auguro che la famiglia Friedkin abbia imparato dai propri errori e che prenda una decisione il prima possibile, se non subito. Se si vuol dare fiducia a Gasperini, si scelga subito Cristiano Giuntoli, o chi per lui, come nuovo direttore sportivo. A men che non sia uno dei diretti interessati a farsi da parte con le dimissioni, Dan e Ryan dovranno prendere il toro per le corna.